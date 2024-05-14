Пенсионер из США перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в своем Telegram-канале мем о том, что пожилой мужчина из Вашингтона за 2024 год перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов.
Напомним, палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Позже президент США Джо Байден подписал данный закон. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что ложь британского премьера Риши Сунака о «ядерной эскалации» и поставках газа является отчаянной. Захарова отметила, что ей жаль британского премьера из-за таких отчаянных слов.
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Дарья Осипова