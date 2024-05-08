Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала российским туристам учитывать риски при планировании поездок в Мексику. Таким образом она прокомментировала участившиеся случаи отказов гражданам России во въезде в страну, соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
«Настаиваем на необходимости <..> принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами», — заявила дипломат.Стоит отметить, что в Мехико не вводились дополнительные ограничения миграционного законодательства, но в случае появления каких-либо подозрений представители службы безопасности имеют право отказать в пересечении границы.
В латиноамериканской стране уточнили, что наличие необходимых документов и билета на обратную дрогу, брони в гостинице не являются гарантией успешной попытки въезда.
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