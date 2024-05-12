Захарова: Теракт в Белгороде — очередное звено в цепочке преступлений Киева

Фото: пресс-служба МИД РФ
Террористический акт в Белгороде — это очередное кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Так охарактеризовала удар ВСУ по десятиэтажному жилому дому, в результате которого обрушился целый подъезд, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В настоящее время известно о семи погибших в результате попадания ракеты в жилой дом, напоминает «Рен ТВ». Многие люди до сих пор находятся под завалами. Среди них двое детей. Один ребёнок погиб. Спасатели МЧС продолжают поисковые работы среди развалин, извлекая из-под них выживших.
Комментируя трагедию в Белгороде, российский дипломат отметила, что прицельные обстрелы мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов давно уже стали узнаваемым почерком преступной группировки Зеленского. А стоят за ней западные спонсоры, подчеркнула Мария Захарова.
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