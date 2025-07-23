Пенсионер из Сургута выиграл в лотерею более 26 млн рублей после вещего сна
Российский пенсионер из города Сургута, ранее работавший нефтяником, стал обладателем крупного денежного выигрыша после того, как увидел вещий сон.
Так, по данным Ura.ru, 65-летний Виктор Старцев выиграл в лотерею 26 831 710 рублей, отметив в билете числа, приснившиеся ему прямо перед розыгрышем.
Источник со ссылкой на пресс-службу организатора лотереи сообщает, что мужчина был уверен в своей победе, поскольку числа, которые он выбрал, приснились ему во сне. В связи с этим он сразу же оформил выигрыш и уже думает, как распорядиться неожиданно крупной суммой.
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