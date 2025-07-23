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Пенсионер из Сургута выиграл в лотерею более 26 млн рублей после вещего сна

Фото: IStock/Talaj

Российский пенсионер из города Сургута, ранее работавший нефтяником, стал обладателем крупного денежного выигрыша после того, как увидел вещий сон.



Так, по данным Ura.ru, 65-летний Виктор Старцев выиграл в лотерею 26 831 710 рублей, отметив в билете числа, приснившиеся ему прямо перед розыгрышем.

Источник со ссылкой на пресс-службу организатора лотереи сообщает, что мужчина был уверен в своей победе, поскольку числа, которые он выбрал, приснились ему во сне. В связи с этим он сразу же оформил выигрыш и уже думает, как распорядиться неожиданно крупной суммой.

Виктория Иванченко

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