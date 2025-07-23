Михаил Башкатов должен ФНС 272 тысячи рублей
Актер Михаил Башкатов, известный по сериалу «Кухня», задолжал Федеральной налоговой службе 272 тысячи рублей. Пока его счета остаются незаблокированными. Об этом сообщает «Постньюс».
Причина задолженности Башкатова не уточняется.
«Сейчас у артиста нет активных исполнительных производств и заблокированных счетов, однако в случае просрочки долг может быть передан судебным приставам», — говорится в статье.
Башкатов стал известен, когда был капитаном команды КВН «МаксимуМ». Позже он снимался в скетч-шоу «Даешь молодежь!» и сериалах «Кухня», «Папины дочки» и других.
Накануне стало известно, что ФНС ликвидировала последний бизнес коллеги Башкатова по «Кухне» Дмитрия Назарова по его собственной инициативе. Напомним, Назаров покинул РФ после начала российской спецоперации на Украине. Сейчас он постоянно проживает во Франции.