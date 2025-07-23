23 июля 2025, 13:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Кемерове начали обновлять пешеходные дорожки в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу местной мэрии.





На сегодняшний день активные работы по ремонту пешеходных тротуаров ведутся в Рудничном районе.





«Сейчас идёт демонтаж старого покрытия, параллельно специалисты устанавливают поребрик», — сообщает издание.

«Специалисты Мосавтодора уложили более 24 км нового асфальтобетонного покрытия на участках региональной сети, расположенных в малых населенных пунктах и на подъездах к ним», — говорится в сообщении.