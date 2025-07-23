В Кемерове начали обновлять пешеходные дорожки
В Кемерове начали обновлять пешеходные дорожки в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу местной мэрии.
На сегодняшний день активные работы по ремонту пешеходных тротуаров ведутся в Рудничном районе.
«Сейчас идёт демонтаж старого покрытия, параллельно специалисты устанавливают поребрик», — сообщает издание.
При этом новые пешеходные зоны уже готовы на улицах Веры Волошиной и Юрия Двужильного. На Институтской улице сейчас все перерыто, в перспективе ожидаются новые красивые и удобные дорожки для пешеходов.
Тем временем в Мытищах обновили более 24 км дорожного покрытия по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты Мосавтодора уложили более 24 км нового асфальтобетонного покрытия на участках региональной сети, расположенных в малых населенных пунктах и на подъездах к ним», — говорится в сообщении.
Также планируется уложить еще 5,5 км покрытия на дороге между деревней Беляниново и поселком Поведники. Отмечается, что после завершения работ порядка 16 тысяч автолюбителей смогут комфортно добираться до Клязьминского водохранилища и лесопарка, домов отдыха и пляжей.