Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение сатанизма»*
Верховный суд признал «Международное движение сатанизма»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение одного месяца.
Иск Генпрокуратуры, который поддержали в Минюсте, был рассмотрен судьёй Олегом Нефедовым. Именно он выносил решения о запрете экстремистского движения ЛГБТ* и легализации деятельности Талибана.
Рассмотрение искового заявления проходило в закрытом от СМИ режиме. Причины, по которым ведомства и суд решили признать движение экстремистским, неизвестны. Материалы дела не оглашались публично.
В Генпрокуратуре, комментируя решение Верховного суда, отметили, что участники движения публично призывают к совершению экстремистских действий и к уничтожению храмов. Также они используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды.
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