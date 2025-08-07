Достижения.рф

Пенсионер нашел клад в семейном доме с секретным тоннелем

Фото: iStock/artisteer

Во вьетнамской провинции Тэйнинь пожилой мужчина обнаружил клад в неожиданном месте. Об этом информирует сайт VietnamNet.



81-летний Нгуен Хуу Там занимался реставрацией семейного дома, который когда-то принадлежал его прадеду. Это здание имело важное значение в истории страны: в 1930-х годах здесь тайно собирались революционеры из Коммунистической партии Индокитая. Под лавкой начинался секретный тоннель, через который участники собраний могли скрыться в случае опасности.

В ходе ремонтных работ Там и его помощники обнаружили тайник под полом. В нем находились большие керамические сосуды, наполненные монетами. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что эти монеты были отчеканены в конце XVIII века.

Нгуен Хуу Там предположил, что эти сокровища могли спрятать его предки, которые, по его мнению, в феодальные времена были состоятельными чиновниками.

