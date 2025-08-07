Пенсионер нашел клад в семейном доме с секретным тоннелем

07 августа 2025, 19:56

Во Вьетнаме 81-летний пенсионер нашел клад в доме с секретным тоннелем

Фото: iStock/artisteer

Во вьетнамской провинции Тэйнинь пожилой мужчина обнаружил клад в неожиданном месте. Об этом информирует сайт VietnamNet.