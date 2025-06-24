Директор Булановой раскрыл реакцию певицы на попадание в Книгу рекордов РФ
Концертный директор Сергеев: Буланова очень довольна внесением в Книгу рекордов
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова очень довольна тем, что попала в Книгу рекордов России. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил концертный директор певицы Константин Сергеев.
«Она в этот день получила награду в Кремле — медаль «За труды в культуре и искусстве», поэтому испытала сразу двойные положительные эмоции», — цитирует Сергеева NEWS.ru.
По его словам, в этот же вечер у певицы прошел успешный концерт, который добавил ей праздничного настроения.
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