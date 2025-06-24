Директор Булановой раскрыл реакцию певицы на попадание в Книгу рекордов РФ

24 июня 2025, 12:24

Концертный директор Сергеев: Буланова очень довольна внесением в Книгу рекордов

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова очень довольна тем, что попала в Книгу рекордов России. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил концертный директор певицы Константин Сергеев.







«Она в этот день получила награду в Кремле — медаль «За труды в культуре и искусстве», поэтому испытала сразу двойные положительные эмоции», — цитирует Сергеева NEWS.ru.