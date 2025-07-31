Дом Стаса Михайлова признали самым дорогим среди звёзд российского шоу-бизнеса
Дом Стаса Михайлова признали самым дорогим среди звёзд отечественного шоу-бизнеса. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что особняк певца площадью 580 квадратных метров вместе с участком оценивается в миллиард рублей.
Причём, роскошный дом – это не единственная недвижимость Михайлова. У артиста также имеются две квартиры в Москве, дом в Сочи и две виллы за границей.
Как сообщает издание, Михайлов является доброжелательным и вполне мирным жителем элитного посёлка. Он посещает местный храм и особо не кичится своим богатством.
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