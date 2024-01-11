Пенсионер оказался в подвале стриптиз-клуба в Москве после празднования именин

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После празднования дня рождения пенсионер оказался в запертом подвале стриптиз-клуба «Распутин» на Зубовском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mahs.
По данным издания, 67-летний мужчина пришел в заведения с другом. Они отмечали день рождения и заказали много выпивки.
Утром именинник проснулся в неотапливаемом подвале стриптиз-клуба. Он попытался выйти, но дверь не открывалась. Мужчина стал кричать, и на его крики прибежал персонал заведения. Пенсионер был без телефона, он смог назвать сотрудникам заведения только номер супруги ены.
Именинника пришлось доставать из подвала сотрудникам полиции. Мужчина после ночи, проведенной в холодном подвале, немного замерз, но в остальном на его состоянии бурное празднование никак не сказалось.
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Алина Юрчак