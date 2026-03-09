Признанный умершим ребенок ожил через несколько часов
В Аризоне ребенок, которого после утопления в бассейне официально признали погибшим, спустя примерно пять часов начал подавать признаки жизни. Об этом сообщает Daily Mail.
Как уточняют в полиции, мальчика обнаружили в воде во дворе частного дома. На место быстро прибыли экстренные службы и сразу приступили к реанимации. После этого пациента экстренно эвакуировали вертолетом в другую больницу региона, где ему продолжают оказывать необходимую помощь.
Доктор Фрэнк ЛоВеккио отметил, что такие случаи встречаются крайне редко. По его словам, он не сталкивался с ситуациями, когда человек, признанный умершим, спустя несколько часов вновь начинает проявлять признаки жизни.
«В медицине никогда нельзя говорить «никогда», но поверить в это врачу очень сложно», — добавил собеседник.Он предположил, что холодная вода могла резко снизить температуру тела и настолько замедлить сердцебиение, что его было сложно зафиксировать. При этом врач напомнил, что прежде чем констатировать смерть, необходимо тщательно убедиться в отсутствии пульса, дыхания и других жизненных признаков.