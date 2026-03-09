Признанный умершим ребенок ожил через несколько часов

09 марта 2026, 12:19

Daily Mail: Признанный умершим ребенок ожил через пять часов в США

Фото: istockphoto/mirror-images

В Аризоне ребенок, которого после утопления в бассейне официально признали погибшим, спустя примерно пять часов начал подавать признаки жизни. Об этом сообщает Daily Mail.





Как уточняют в полиции, мальчика обнаружили в воде во дворе частного дома. На место быстро прибыли экстренные службы и сразу приступили к реанимации. После этого пациента экстренно эвакуировали вертолетом в другую больницу региона, где ему продолжают оказывать необходимую помощь.



Доктор Фрэнк ЛоВеккио отметил, что такие случаи встречаются крайне редко. По его словам, он не сталкивался с ситуациями, когда человек, признанный умершим, спустя несколько часов вновь начинает проявлять признаки жизни.





«В медицине никогда нельзя говорить «никогда», но поверить в это врачу очень сложно», — добавил собеседник.