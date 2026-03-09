Российского диджея подозревают в торговле наркотиками
Полиция Таиланда задержала на острове Пханган российского диджея по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Это следует из сообщения таиландских правоохранителей, пишет ТАСС.
По их данным, сотрудники туристической полиции обратили внимание на автомобиль, который на высокой скорости выполнял опасные маневры, создавая впечатление, что водитель находится под воздействием запрещённых веществ. Машину остановили, за рулём оказался 41-летний россиянин Антон Петухов. При обыске, как утверждает полиция, у него нашли наркотики, подготовленные к продаже.
На допросе задержанный заявил, что работал диджеем в развлекательных заведениях Пхангана и распространял наркотики среди туристов через Telegram-чат-бот, чтобы не привлекать внимания полиции. Ему предъявили обвинения в сбыте, хранении и употреблении наркотических веществ.
