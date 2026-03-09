Взрыв на севере Казахстана унес жизни нескольких человек

09 марта 2026, 12:49

Число погибших при взрыве газа на севере Казахстана увеличилось до 11 человек

Фото: istockphoto/irontrybex

Скончались еще два человека, пострадавшие при взрыве газа в кафе в Щучинске (Акмолинская область, север Казахстана). Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в региональном управлении здравоохранения.