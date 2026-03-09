Взрыв на севере Казахстана унес жизни нескольких человек
Скончались еще два человека, пострадавшие при взрыве газа в кафе в Щучинске (Акмолинская область, север Казахстана). Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в региональном управлении здравоохранения.
Взрыв с последующим пожаром произошел в ночь на 27 февраля в кафе «Центр плова», пристроенном к пятиэтажному жилому дому. На месте ЧП погибли семь человек, среди них — 16-летняя девушка. Всего пострадали 28 человек, 13 госпитализировали, еще восьмерых после оказания медицинской помощи отпустили домой. В начале марта в больнице умерли двое пострадавших с тяжелыми ожогами — число погибших тогда возросло до девяти.
Как уточнили в ведомстве со ссылкой на руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Ермека, 8 марта в реанимации стационара «Авиценна-Бурабай» скончался один из наиболее тяжелых пациентов, а 9 марта умерла женщина, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице в Кокшетау. По факту пожара возбудили уголовное дело, владельца заведения арестовали на два месяца.
Власти Казахстана заявили о выплатах. Семьям погибших — по четыре тысячи долларов, пострадавшим — по две. Также родственникам пообещали погасить имеющиеся кредиты. После трагедии жительница Щучинска рассказала РИА Новости, что в городе нет централизованного газоснабжения, поэтому люди, в том числе в многоэтажках, используют газовые баллоны.
Щучинск — курортный город на озере Щучье, в 70 километрах к юго-востоку от Кокшетау и примерно в 250 от Астаны. Население — около 48 тысяч человек.
