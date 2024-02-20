Пенсионер прорубил тоннель в сугробе, чтобы его жена-инвалид могла передвигаться

«Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», - сказал российский президент.

По словам Путина, в России необходимо сформировать образовательную среду, которая сможет мотивировать детей идти вперед и стремиться к новым знаниям. Он также напомнил о необходимости дополнительного оснащения кабинетов физики, химии, биологии, информатики. Причем президент отметил, что оборудование должно быть преимущественно отечественного производства.