Пенсионер прорубил тоннель в сугробе, чтобы его жена-инвалид могла передвигаться

Фото: IStock/okugawa
В Татарстане 64-летний пенсионер прорубил лопатой тоннель в сугробах, чтобы его жена-инвалид могла передвигаться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Пара проживает в частном доме в деревне Маметьево. Пенсионерка перенесла две операции на позвоночник и с трудом передвигается. Недавно территорию жилища замело снегом настолько, что пробраться сквозь них было сложно.
Дочь обращалась к администрации Альметьевского района с просьбой помочь расчистить сугробы, но чиновники просьбу проигнорировали. Тогда 64-летний мужчина решил убрать снег самостоятельно. В результате он прорубил тоннель в огромном сугробе, чтобы его жена могла спокойно ходить. Вся работа заняла у мужчины около недели.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как получить компенсацию, если на голову с крыши упал снег
Юрист Колотович предупредила россиян о штрафе за забор снега с соседских участков
Москвичам пообещали интенсивный снег
Дочь обращалась к администрации Альметьевского района с просьбой помочь расчистить сугробы, но чиновники просьбу проигнорировали. Тогда 64-летний мужчина решил убрать снег самостоятельно. В результате он прорубил тоннель в огромном сугробе, чтобы его жена могла спокойно ходить. Вся работа заняла у мужчины около недели.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как получить компенсацию, если на голову с крыши упал снег
Юрист Колотович предупредила россиян о штрафе за забор снега с соседских участков
Москвичам пообещали интенсивный снег
Екатерина Шмакова