Россиянам рассказали, как получить компенсацию, если на голову с крыши упал снег

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Как получить компенсацию в случае, если с крыши на голову упал снег или сосульки, а также при повреждении автомобиля при сходе снежной массы, в интервью для «Радио 1» рассказала руководитель ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.
«Все зависит от того, на чьем балансе стоит тот или иной элемент. Если мы говорим про крыши многоквартирных домов, то здесь ответственность несет та организация, которая управляет многоквартирным домом. Это либо УК, либо ТСЖ, либо ЖСК. Если сосульки образовались на частном балконе из-за неправильного остекления, то это ответственность собственника. Однако и сам собственник эти сосульки по правилам безопасности сбивать не может, а должен вызвать сотрудников УК», - рассказала Белехова.
Она подчеркнула, что в любом случае, управляющая организация должна принять необходимые меры, для того, чтобы обезопасить прохожих от падения сосулек или схода снега с крыш. Для этого необходимо оградить опасные зоны.
«Если же сосульки или снег упали на автомобиль, то здесь необходимо для начала выяснить, точно ли он стоял там, где это положено. Например, если он был припаркован у фасада дома, то такое место является незаконным для парковки. В таком случае автовладелец не получит компенсацию, потому что он изначально нарушил закон РФ», - отметила специалист.
При этом Белехова предупредила, что прежде чем проходить мимо здания или парковать там свой автомобиль необходимо посмотреть наверх. Конечно, определенные службы несут ответственность, однако самоконтроль и ответственность за свою жизнь лежит в первую очередь на человеке, отметила она.
«Добиться компенсации при повреждении автомобиля очень легко. На место происшествия вызывается ГИБДД, далее проводится независимая оценка ущерба. После чего необходимо идти в суд. Иногда урегулирование вопроса происходит до суда, если виновник готов компенсировать сумму нанесенного ущерба», - пояснила собеседница «Радио 1».
При этом, если пострадал человек, то в первую очередь оценивается тяжесть нанесенного вреда здоровью. В случае нанесения тяжкого вреда здоровью, ответственная организация будет привлечена исходя из уголовного кодекса России. Если вред здоровью нанесен не тяжкий, тогда компенсируется лечение, а также нанесение морального вреда, оплата больничного и другое.
Подать жалобы на снег на крышах или большие сосульки можно в органы жилищного надзора, ГЖИ или органы местного самоуправления. Если действительно существует угроза жизни, а УК не реагирует, тогда уже стоит обратиться в прокуратуру, заключила Белехова.
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