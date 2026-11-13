Пенсионер выиграл 10 млн рублей в лотерее благодаря забытому билету

13 ноября 2026, 05:34

Пенсионер из Петербурга выиграл 10 миллионов рублей в моментальной лотерее

Фото: iStock/Ralf Geithe

Житель Санкт‑Петербурга Давуд стал обладателем суперприза в 10 миллионов рублей в моментальной лотерее «Честная цена». Пачку билетов мужчина приобрёл ещё в июле в честь своего дня рождения, но проверил их только спустя несколько месяцев.