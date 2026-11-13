Пенсионер выиграл 10 млн рублей в лотерее благодаря забытому билету
Житель Санкт‑Петербурга Давуд стал обладателем суперприза в 10 миллионов рублей в моментальной лотерее «Честная цена». Пачку билетов мужчина приобрёл ещё в июле в честь своего дня рождения, но проверил их только спустя несколько месяцев.
О выигрыше РИА Новости сообщили в пресс‑службе оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России. Выяснилось, что Давуд увлекается розыгрышами денежных призов с 15 лет, но прежде его максимальная прибыль составляла 270 тысяч рублей.
Теперь же у него появилась возможность решить наболевший вопрос: ранее у мужчины сгорело жильё, и всё это время он был вынужден снимать квартиру. Победитель уже обдумывает, как распорядиться деньгами: в приоритете — покупка недвижимости. Он надеется приобрести жильё в Санкт‑Петербурге, а если не получится — рассмотрит варианты в другом городе.
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