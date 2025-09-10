Пенсионер воскрес в морге на глазах у близких, а потом умер
Невероятный и трагический случай произошёл в одной из американских больниц, где ожил, а затем скончался мужчина. Об этом уникальном случае пишет The Mirror.
Отмечается, что 1 сентября 90-летнего американца госпитализировали для лечения сердечных проблем.
В приёмном покое у мужчины случился инфаркт. Врачи зафиксировали остановку сердца и констатировали смерть пациента. Родные, прибывшие в морг на прощание с родственником, заметили его дыхание. Пенсионер внезапно «воскрес» – пришёл в сознание прямо в морге на глазах у близких.
К сожалению, спустя некоторое время состояние пациента вновь ухудшилось, и он скончался.
Читайте также: