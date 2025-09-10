Россиянин нашел в лесу тело военнослужащего

10 сентября 2025, 19:30

Тело военнослужащего нашли в лесополосе под Калининградом

Фото: iStock/Aroma photography

Труп военнослужащего нашли в лесополосе недалеко от Калининграда. Об этом сообщает портал «Клопс» со ссылкой на экстренные службы области.