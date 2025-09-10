Достижения.рф

Россиянин нашел в лесу тело военнослужащего

Тело военнослужащего нашли в лесополосе под Калининградом
Фото: iStock/Aroma photography

Труп военнослужащего нашли в лесополосе недалеко от Калининграда. Об этом сообщает портал «Клопс» со ссылкой на экстренные службы области.



Инцидент произошел 7 сентября в районе поселка Малое Васильково. Человека без признаков жизни обнаружил местный житель, который проходил по тропинке между деревьями за домами. Мертвый мужчина, одетый в куртку на голое тело и штаны, лежал лицом вниз на земле. Предполагается, что тело там находилось несколько дней.

Вскоре на место приехала скорая помощь и военная полиция. Медики констатировали смерть. В карманах они нашли документы погибшего — им оказался 26-летний военнослужащий из соседнего поселка Большое Исаково. Что с ним случилось, сейчас выясняется.

Лидия Пономарева

