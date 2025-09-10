Неадекватный сосед угрожал россиянке потушить сигарету об ее ребенка
Житель Санкт-Петербурга пригрозил соседке потушить сигарету об ее ребенка из-за того, что тот на него посмотрел. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошел в ЖК «Пульс на набережной» в Невском районе. Местные третью неделю страдают от действий неадеквата. Он угрожал ножом аптекарю, преследовал прохожих и приставал к ним с разговорами.
Очевидцы отмечают, что в последнее время мужчина ведет себя еще страннее, чем обычно. Одна из пострадавших написала на него заявление в полицию, однако, по состоянию на 10 сентября, реакции правоохранителей не последовало.
Ранее сообщалось, что в московском метро неадекват с ножом напал на пассажира с букетом цветов.
