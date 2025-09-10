Неадекватный сосед угрожал россиянке потушить сигарету об ее ребенка

10 сентября 2025, 19:12

78.ru: житель Петербурга угрожал соседке потушить сигарету об ее ребенка

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Житель Санкт-Петербурга пригрозил соседке потушить сигарету об ее ребенка из-за того, что тот на него посмотрел. Об этом сообщает телеканал 78.ru.