NDTV: Мужчина ожил на собственных похоронах в Индии
В Индии мужчина, которого родственники считали погибшим, подал признаки жизни прямо на похоронах и был экстренно возвращён в больницу. Об этом сообщает NDTV.
По данным СМИ, несколько дней назад он получил тяжёлые травмы в ДТП и был доставлен в частную клинику. Родственники утвержают, что врачи объявили его мёртвым, и семья начала готовиться к похоронам. В момент, когда уже собирались хоронить тело, мужчина зашевелился и закашлял; его немедленно доставили в районную больницу. Сейчас его подключили к аппарату ИВЛ — состояние тяжёлое, но стабильное, говорит родственник.
Администрация частной клиники опровергла версию семьи, заявив, что родственники, вероятно, неправильно поняли медицинские термины, которыми врачи описывали состояние пациента.
Случай вызвал широкий общественный резонанс и вновь поднял вопросы о коммуникации между медперсоналом и семьями пациентов, а также о надёжности диагностики в критических ситуациях.
