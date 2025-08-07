Стало известно, почему вода из-под крана рыжеет и как это исправить

07 августа 2025, 14:39

Химик Дорохов: ржавую воду из-под крана помогут очистить ионообменные фильтры

Фото: istockphoto / KariHoglund

Рыжая вода из-под крана появляется из-за высокого содержания железа, которое окисляется и образует нерастворимые соединения. По словам химика Андрея Дорохова, причина не только в старых трубах, но и в составе воды, источнике водозабора и температуре. Даже в новых системах возможно превышение нормы железа (более 0,3 мг/л), что ухудшает вкус воды и вредит здоровью: страдают печень, щитовидная железа и сердце, приводит его слова «Газета.ру».