Стало известно, почему вода из-под крана рыжеет и как это исправить
Рыжая вода из-под крана появляется из-за высокого содержания железа, которое окисляется и образует нерастворимые соединения. По словам химика Андрея Дорохова, причина не только в старых трубах, но и в составе воды, источнике водозабора и температуре. Даже в новых системах возможно превышение нормы железа (более 0,3 мг/л), что ухудшает вкус воды и вредит здоровью: страдают печень, щитовидная железа и сердце, приводит его слова «Газета.ру».
Для очистки воды дома используют ионообменные фильтры или метод окисления железа кислородом с последующей фильтрацией. В квартирах помогают системы предварительной очистки, а в частных домах — гравитационные фильтры. Кипячение тоже эффективно: железо оседает, после чего воду можно слить или профильтровать. Перед кипячением полезно отстаивать воду 1–2 суток, чтобы снизить количество примесей, посоветовал эксперт.
