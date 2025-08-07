Россиянам назвали безопасное количество употребления дыни и арбуза

07 августа 2025, 16:01

Кира Игнатьева: предостерегла от употребления арбуза и дыни на ночь

Фото: istockphoto / pilipphoto

Специалист по рациональному питанию и коррекции образа жизни Кира Игнатьева сообщила «Известиям», что арбуз и дыня полезны в умеренных количествах, причем лучше всего их есть в первой половине дня. Она отметила, что идеально употреблять эти фрукты после завтрака или в качестве перекуса в сочетании с правильными жирами, например, орехами. Игнатьева предостерегла от употребления арбуза и дыни на ночь, так как это может вызвать вздутие, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, частое мочеиспускание и отечность на утро.