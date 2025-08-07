Россиянам назвали безопасное количество употребления дыни и арбуза
Специалист по рациональному питанию и коррекции образа жизни Кира Игнатьева сообщила «Известиям», что арбуз и дыня полезны в умеренных количествах, причем лучше всего их есть в первой половине дня. Она отметила, что идеально употреблять эти фрукты после завтрака или в качестве перекуса в сочетании с правильными жирами, например, орехами. Игнатьева предостерегла от употребления арбуза и дыни на ночь, так как это может вызвать вздутие, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, частое мочеиспускание и отечность на утро.
По ее словам, оптимальная порция арбуза составляет 200 граммов в день, а дыни — от 150 до 250 граммов. Эксперт также порекомендовала обращать внимание на вес арбуза при выборе: он должен быть тяжелым, а хвостик — сухим. Желтое пятно на боку указывает на спелость плода, а звук при постукивании по нему должен быть звонким. Что касается дыни, то она должна приятно пахнуть, особенно в области хвостика, иметь сухую кожуру без зеленых пятен, а четкая сетка и легкое отделение плодоножки также являются хорошими признаками.
Игнатьева пояснила, что многие считают арбуз и дыню «очищающими» продуктами, но это верно лишь частично. Эти фрукты действительно помогают выводить лишнюю жидкость и улучшают работу кишечника благодаря высокому содержанию воды, калия и магния. Однако она подчеркнула, что процессы детоксикации в организме зависят от корректного функционирования печени, почек, кишечника и лимфатической системы. Их слаженная работа требует комплексного подхода, включающего сбалансированный рацион, режим, полноценный сон, управление стрессом и оптимальную физическую активность.
