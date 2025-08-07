Открыта регистрация на Всероссийский молодежный семинар «Без срока давности»
С 18 по 21 сентября в Республике Мордовия пройдет Всероссийский молодежный семинар «Без срока давности». Основной идеей программы является сохранение памяти о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистских преступлений и их сообщников во время Великой Отечественной войны.
На площадке семинара в Саранске соберутся 200 человек для работы с ведущими специалистами, изучающими тему геноцида в истории советского народа. В мероприятии примут участие студенты средних специальных и высших учебных заведений, которые обучаются по специальностям, связанным с юриспруденцией, историей, документоведением и архивоведением, лингвистикой, филологией, журналистикой и другими гуманитарными и творческими направлениями. Также среди участников будут студенты педагогических факультетов.
Организатором выступает ФГБУ «Роспатриотцентр» Росмолодежи при поддержке АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации» и Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия.
Подать заявку можно на сайте до 24 августа этого года (включительно).
Читайте также: