Открыта регистрация на Всероссийский молодежный семинар «Без срока давности»

07 августа 2025, 15:30

Фото: iStock/jacoblund

С 18 по 21 сентября в Республике Мордовия пройдет Всероссийский молодежный семинар «Без срока давности». Основной идеей программы является сохранение памяти о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистских преступлений и их сообщников во время Великой Отечественной войны.