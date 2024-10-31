Пенсионерам напомнили о субсидиях на оплату коммуналки

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Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКХ, если их расходы на коммунальные услуги превышают определенную часть ежемесячного дохода. Об этом рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
«Размер субсидии зависит от региональных норм. В Москве это — 10% от дохода семьи, в Якутии это 15% от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%», — рассказала Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».
Она уточнила, что получение субсидии возможно в случае, если пенсионер живет один и не работает или с родными неработающими пенсионерами, а также инвалидами первой либо второй группы.
Епифанова также добавила, что одинокие пенсионеры в Москве не платят за вывоз мусора. Кроме того, им предоставляется скидка в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и компенсируются затраты на телефонную связь.
По словам сенатора, с ноября текущего льготникам станут реже отказывать в компенсации на ЖКХ из-за задолженности. Теперь будут учитываться только непогашенная задолженность, а сведения о долгах будут браться из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.
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