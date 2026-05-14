Пенсионерам назвали три причины приостановки выплат от государства
Отсутствие постоянной регистрации или просроченная доверенность могут стать причиной приостановки пенсионных выплат. Об этом агентству «Прайм» сообщила кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Эксперт разъяснила, что лица, получающие социальную пенсию и не имеющие постоянной регистрации, должны ежегодно подтверждать своё проживание в России, подавая заявление в Социальный фонд. Коваленко также обратила внимание на то, что при переезде региональные надбавки к пенсии могут быть аннулированы. Третий аспект касается ситуаций, когда пенсию получают по доверенности.
По словам экономиста, она имеет ограниченный срок действия. Если доверенность необходимо продлить, это нужно сделать своевременно, чтобы избежать приостановки пенсионных выплат, подчеркнула она.
