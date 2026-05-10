Стало известно, насколько вырастут пенсии работающих пенсионеров с 1 августа

10 мая 2026, 16:48

Депутат Говырин: работающие пенсионеры получат прибавку до 470 руб. с 1 августа

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, насколько вырастут пенсии работающих пенсионеров с 1 августа 2026 года. По его словам, Социальный фонд России проведёт ежегодный беззаявительный перерасчёт страховых пенсий.





В беседе с RT парламентарий отметил: это не новая индексация, а отдельный механизм, который срабатывает каждый август автоматически. Прибавку формируют страховые взносы работодателя за 2025 год.

«Перерасчёт распространяется на работающих получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности. Размер у каждого будет свой, потому что зависит от официальной заработной платы и количества пенсионных коэффициентов, накопленных за прошедший год», — объяснил депутат.