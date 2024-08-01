Пенсионерам Подмосковья перевели более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Ежемесячные доплаты к пенсиям получают в Московской области пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума, с начала года на такие доплаты переведено из бюджета более 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Каждый год региональная доплата к пенсии увеличивается в зависимости от индексации прожиточного минимума. В бюджете региона на эту меру поддержки предусмотрено свыше 14 млрд рублей, выплачено более 7 млрд рублей», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве напомнили, что неработающие пенсионеры старше 65 лет, которые живут в Московской области более десяти лет, каждый месяц получают доплату до 18 тысяч рублей. Данная мера поддержки адресована одиноко проживающим людям или семьям, состоящим из неработающих пенсионеров.
Эту доплату ввели в Московской области в прошлом году по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Лев Каштанов