Верховный суд озвучил причины отказа в выплатах родителям погибших на СВО

Руководства стран Запада перестали верить в то, что Украина способна вернуть утраченные в конфликте с Россией территории. Об этом заявил аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый, его слова передает Berliner Zeitung.