Верховный суд озвучил причины отказа в выплатах родителям погибших на СВО

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Верховный суд РФ допустил, что родители погибшего в зоне СВО могут не получить социальных выплат.
Ранее жительница Владивостока Наталья Цитлионок отправила обращение, внимание на которое обратило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Жалоба заключалась в том, что после гибели её сына в зоне СВО, страховую сумму, единовременное пособие и денежную компенсации (общая сумма порядка 6,5 млн рублей) получил её бывший муж Виталий Мельник.
Цитлионок пыталась доказать, что отец не принимал участия в воспитании сына, не выплачивал алименты и вообще не знал, что его сын отправился на спецоперацию. Но он приехал на похороны, после чего оформил на себя все выплаты.
Женщина добавила, что именно она воспитала сына защитником страны, а его отец не достоин денежных компенсаций.
Суды во Владивостоке не приняли позицию Цитлионок, подчеркнув, что Мельника не лишали родительских прав, поэтому он имеет полное право на получение выплат за сына.
Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда встала на сторону женщины, призвав учесть, что отец не занимался воспитанием ребёнка.
Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Цитлионок пыталась доказать, что отец не принимал участия в воспитании сына, не выплачивал алименты и вообще не знал, что его сын отправился на спецоперацию. Но он приехал на похороны, после чего оформил на себя все выплаты.
Женщина добавила, что именно она воспитала сына защитником страны, а его отец не достоин денежных компенсаций.
Суды во Владивостоке не приняли позицию Цитлионок, подчеркнув, что Мельника не лишали родительских прав, поэтому он имеет полное право на получение выплат за сына.
Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда встала на сторону женщины, призвав учесть, что отец не занимался воспитанием ребёнка.
Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Анастасия Чинкова