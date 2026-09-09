Уролог Степанов назвал признаки боли при камнях в почках

09 сентября 2026, 08:36

Врач Степанов: боль в пояснице может возникать при мочекаменной болезни

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Боль в пояснице не всегда связана с позвоночником или перенапряжением мышц. Врач-уролог, андролог Владимир Степанов предупредил, что такой симптом иногда указывает на мочекаменную болезнь.