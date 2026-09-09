Уролог Степанов назвал признаки боли при камнях в почках
Боль в пояснице не всегда связана с позвоночником или перенапряжением мышц. Врач-уролог, андролог Владимир Степанов предупредил, что такой симптом иногда указывает на мочекаменную болезнь.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил: при проблемах со спиной неприятные ощущения обычно усиливаются во время наклонов, поворотов, физической нагрузки или долгого сидения. Человека нередко беспокоят скованность и напряжение в мышцах, а смена позы влияет на выраженность боли.
Если раздражен нервный корешок, дискомфорт способен отдавать в ягодицу или ногу. При этом для болезней позвоночника не типичны нарушения мочеиспускания, тошнота и рвота.
Камень, который движется из почки в мочеточник, может спровоцировать почечную колику. Она проявляется резкой сильной болью в боку или поясничной области. Приступ иногда быстро усиливается и распространяется в нижнюю часть живота либо пах.
По словам Степанова, при почечной колике человек часто пытается найти положение, способное облегчить состояние, однако перемена позы обычно не дает заметного результата. Насторожить должны частые или болезненные позывы в туалет, а также кровь в моче.
Уролог подчеркнул, что по одному месту возникновения боли нельзя поставить диагноз. При подобных симптомах стоит обратиться за медицинской помощью, а не начинать самостоятельно принимать обезболивающие или лечить предполагаемый остеохондроз.
Для оценки состояния врач может назначить УЗИ почек и мочевого пузыря. Более подробную информацию о числе, расположении и особенностях камней дает компьютерная томография. Небольшие образования иногда требуют только наблюдения, а крупные камни или препятствие оттоку мочи могут стать показанием к удалению.
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