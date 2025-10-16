Россиян ожидают самые короткие майские праздники

16 октября 2025, 05:36

Бессараб: майские праздники будут короче из-за длинных новогодних каникул

Фото: istockphoto / Madhourse

Майские выходные в 2026 году станут короче из-за продолжительных новогодних праздников. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Согласно утвержденному производственному календарю на 2026 год, майские праздники будут сокращены до трёхдневных периодов. Это решение связано с длительными новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.



«В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня», — пояснила депутат.