«Ростех» представил улучшенный бронежилет «Оберег»

16 октября 2025, 04:46

Фото: istockphoto / sirawit99

Тульский завод «Октава» выпустил усовершенствованную бронеплиту для бронежилета «Оберег». Об этом сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода Павел Павленко.