«Ростех» представил улучшенный бронежилет «Оберег»
Тульский завод «Октава» выпустил усовершенствованную бронеплиту для бронежилета «Оберег». Об этом сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода Павел Павленко.
Особенности новой разработки:
* Класс защиты Бр4 с дополнительными характеристиками
* Устойчивость к патронам 5,45×39 мм 7Н24
* Защита от боеприпасов 5,56×45 мм M855
* Противодействие патронам 7,62×54 мм 57-Н-323С
* Промежуточный уровень защиты между Бр4 и Бр5 (Бр4+)
С момента выпуска бронежилета в 2023 году разработчики существенно улучшили его основные характеристики. В частности, специалисты оптимизировали вес за счёт инновационных материалов, повысили противоосколочную защиту и внедрили систему поясной регулировки с эластичным шнуром.
