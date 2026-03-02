Стало известно, куда россияне поедут весной и летом

02 марта 2026, 07:16

РИА Новости: россияне весной и летом собираются посетить Москву и Петербург

Фото: iStock/fizkes

Российские путешественники весной и летом активно планируют поездки по стране. На первом месте среди популярных направлений находятся Санкт-Петербург и Москва. Также в списке востребованных городов оказались Казань, Сочи и Эсто-Садок. Об этом пишет РИА Новости.