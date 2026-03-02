Стало известно, куда россияне поедут весной и летом
Российские путешественники весной и летом активно планируют поездки по стране. На первом месте среди популярных направлений находятся Санкт-Петербург и Москва. Также в списке востребованных городов оказались Казань, Сочи и Эсто-Садок. Об этом пишет РИА Новости.
Аналитики сервиса «Т-Путешествия» отмечают, что интерес к внутреннему туризму растет. Среди зарубежных направлений весной лидирует Стамбул, за ним следуют Дубай, Минск, Ереван и Токио. В летний период россияне выбирают поездки в Стамбул, Белград, Анталью и Гуанчжоу. Особенно заметен рост интереса к Китаю: Пекин и Шанхай входят в число популярных маршрутов.
Глубина бронирований на весну высокая, а спрос на летние поездки формируется постепенно. В целом наблюдается баланс между внутренними путешествиями и расширением географии зарубежных поездок.
