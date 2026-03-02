Замгубернатора Чукотки Фадеев оказал помощь беременной пассажирке самолета

02 марта 2026, 07:23

Фото: iStock/Nadezhda1906

Во время авиарейса Анадырь – Москва заместитель губернатора Чукотки и начальник департамента здравоохранения региона Павел Фадеев пришел на помощь беременной пассажирке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.