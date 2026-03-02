Замгубернатора Чукотки Фадеев оказал помощь беременной пассажирке самолета
Во время авиарейса Анадырь – Москва заместитель губернатора Чукотки и начальник департамента здравоохранения региона Павел Фадеев пришел на помощь беременной пассажирке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
На борту самолета «Россия» женщина почувствовала резкую боль в нижней части живота — ей потребовалось срочное медицинское вмешательство. Командир экипажа обратился к пассажирам за помощью, и откликнулся Фадеев, который является врачом высшей категории с действующей аккредитацией по фтизиатрии.
Он быстро оценил состояние пассажирки и оказал необходимую первую помощь, благодаря чему ее самочувствие заметно улучшилось. В течение всего оставшегося полета чиновник продолжал наблюдать за женщиной, а непосредственно перед посадкой провел повторный осмотр и предоставил подробные рекомендации.
