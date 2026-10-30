Пенсионеры могут получить две выплаты в декабре 2026 года
Некоторые российские пенсионеры в декабре 2026 года получат две выплаты: пенсию за последний месяц года и январскую, перечисленную досрочно. Такая возможность предусмотрена для граждан, чья обычная дата получения денег через банк приходится на первые числа января.
Таким образом, как отметил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин, одно из зачислений будет предназначено для декабря, а второе — за январь 2027 года. Речь идёт о выплатах за два разных расчётных периода. После досрочного перечисления следующую пенсию получатели должны будут ждать уже в феврале, поэтому январскую сумму важно правильно распределить до следующего поступления средств.
Перенос сроков связан с продолжительными новогодними праздниками. При пятидневной рабочей неделе выходные продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.
«Точные даты перечисления будут зависеть от региона, банка и установленного срока выплаты», — пояснил Говырин.
Для тех, кто получает пенсию через почтовые отделения, предусмотрен отдельный порядок доставки. Во время прошлых новогодних каникул почтальоны начинали разносить выплаты уже в первые дни января. Чтобы уточнить, когда именно можно будет получить деньги, пенсионерам рекомендуют обратиться в обслуживающий банк или своё почтовое отделение.