Пенсионеры могут получить две выплаты в декабре 2026 года

30 октября 2026, 10:37

Депутат Говырин: пенсию выплатят за декабрь и досрочно за январь 2027 года

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Некоторые российские пенсионеры в декабре 2026 года получат две выплаты: пенсию за последний месяц года и январскую, перечисленную досрочно. Такая возможность предусмотрена для граждан, чья обычная дата получения денег через банк приходится на первые числа января.





Таким образом, как отметил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин, одно из зачислений будет предназначено для декабря, а второе — за январь 2027 года. Речь идёт о выплатах за два разных расчётных периода. После досрочного перечисления следующую пенсию получатели должны будут ждать уже в феврале, поэтому январскую сумму важно правильно распределить до следующего поступления средств.



Перенос сроков связан с продолжительными новогодними праздниками. При пятидневной рабочей неделе выходные продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.





«Точные даты перечисления будут зависеть от региона, банка и установленного срока выплаты», — пояснил Говырин.