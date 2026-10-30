Синоптик рассказал, когда в Москве ждать первый снег

30 октября 2026, 10:27

Синоптик Шувалов: первый снег в Москве может выпасть 4-5 ноября

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

В Москве в предстоящие выходные, 31 октября и 1 ноября, сохранится относительно теплая погода, однако уже в начале следующей недели ожидается заметное похолодание. Не исключено, что 4–5 ноября в столице выпадет первый снег. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По словам синоптика, в субботу и воскресенье на погоду в столице продолжит влиять антициклон, постепенно смещающийся на восток. В эти дни сохранится юго-восточный ветер, а дневная температура составит около +10 °C в субботу и +7…+9 °C в воскресенье.



Однако уже со вторника, 3 ноября, погодные условия начнут меняться, и в Москве установится более холодная осенняя погода. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное, что приведет к понижению температуры и осадкам.





«Ветер с юго-восточного потом повернёт на северо-западный. 3—5 ноября ждём дожди и понижение дневной температуры до +3…+5 °C. Не исключено, что 4—5 ноября будет уже первый снег», — отметил Шувалов.