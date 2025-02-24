Пенсионеры, прописанные в Москве не менее 10 лет, могут получить надбавки к пенсии

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Для получения московской надбавки к необходимо иметь постоянную регистрацию по месту жительства в столице не менее 10 лет. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
По его словам, дополнительная выплата к пенсии для жителей Москвы — это значимая мера социальной поддержки. На неё могут претендовать неработающие пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума. В такой ситуации им полагается доплата до уровня необходимого минимума или городского социального стандарта.
Однако он уточнил, что московскую надбавку могут получать и работающие пенсионеры. Тем, у кого среднемесячный доход не превышает 20 тыс. рублей, могут назначить компенсационную выплату до городского соцстандарта. Кроме того, на допвыплаты могут рассчитывать пенсионеры, занимающие определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях, сферах ЖКХ, инвалиды III группы, ликвидаторы Чернобыльской аварии и другие.
С 1 января 2026 года россиянам больше не нужно будет обращаться в Социальный фонд для назначения страховой пенсии по старости, так как это будет происходить автоматически по достижению гражданами пенсионного возраста. Генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс рассказал Общественной Службе Новостей, как будет работать новая система.
По его словам, если человек не захочет откладывать назначение выплат, то начисление пенсии начнется автоматически.
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«Ключевым условием для получения московской надбавки является постоянная регистрация по месту жительства в столице со штампом в паспорте в общей сложности не менее 10 лет и получение пенсии там же. Надбавка доступна и для самозанятых пенсионеров, а также тех, кто получает доход от акций, процентов по вкладам или сдачи недвижимости», — пояснил Никитин в интервью с «Газетой.Ru».
Однако он уточнил, что московскую надбавку могут получать и работающие пенсионеры. Тем, у кого среднемесячный доход не превышает 20 тыс. рублей, могут назначить компенсационную выплату до городского соцстандарта. Кроме того, на допвыплаты могут рассчитывать пенсионеры, занимающие определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях, сферах ЖКХ, инвалиды III группы, ликвидаторы Чернобыльской аварии и другие.
С 1 января 2026 года россиянам больше не нужно будет обращаться в Социальный фонд для назначения страховой пенсии по старости, так как это будет происходить автоматически по достижению гражданами пенсионного возраста. Генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс рассказал Общественной Службе Новостей, как будет работать новая система.
«На практике реализация нового порядка будет происходить следующим образом: за месяц до наступления пенсионного возраста Социальный фонд направит гражданину уведомление о предполагаемом размере пенсии, состоянии его индивидуального пенсионного счета и возможности отсрочки выхода на пенсию для получения повышающих коэффициентов», — рассказал Адамс.
По его словам, если человек не захочет откладывать назначение выплат, то начисление пенсии начнется автоматически.
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Элина Позднякова