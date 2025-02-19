В России проиндексируют социальные пенсии

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С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова приводит пресс-служба Минтруда.
Уточняется, что повышение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит увеличить доходы для 4,2 млн россиян. По словам Котякова, на соответствующую индексацию в текущем году предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей.
Благодаря этому средний размер выплаты в 2025 году вырастет до 15,5 тыс рублей в месяц, заключил министр.
Напомним, социальные пенсии получают лица, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также данные выплаты положены гражданам с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
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Благодаря этому средний размер выплаты в 2025 году вырастет до 15,5 тыс рублей в месяц, заключил министр.
Напомним, социальные пенсии получают лица, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также данные выплаты положены гражданам с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
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Екатерина Коршунова