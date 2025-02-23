Стал известен размер пенсий российских звезд после новогоднего повышения

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Российские звезды порой жалуются на мизерные пенсии и невозможность на них прожить, однако многие из них, кто имеет московскую прописку, а также звание заслуженного или народного артиста, получают значительное пособие от государства.
В Москве с начала текущего года доплата к страховой пенсии по старости за почетные звания составляет 41 995 рублей. Примечательно, что даже если артист заработал только минимальную пенсию (17 897 руб), общий ежемесячный доход может достигать порядка 60 тысяч.
К этому прибавляются надбавки за государственные награды, что дополнительно увеличивает пенсионные выплаты. Недавно юморист Ефим Шифрин пожаловался, что в свое время избегал званий, считая их «советскими атрибутами», однако теперь понимает свою ошибку.
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К этому прибавляются надбавки за государственные награды, что дополнительно увеличивает пенсионные выплаты. Недавно юморист Ефим Шифрин пожаловался, что в свое время избегал званий, считая их «советскими атрибутами», однако теперь понимает свою ошибку.
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Екатерина Коршунова