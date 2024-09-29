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В Госдуме раскрыли, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году

Депутат Бессараб: пенсионеры старше 80 лет получат надбавку в 2025 году
29 сентября 2024, 09:07
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Инвалиды первой группы, а также пенсионеры старше 80 лет в следующем году получат надбавку к пенсии. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб.
По ее словам, размер прибавки составит 1,2 тысячи рублей. Парламентарий отметила, что надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии.

Отмечается, что тем, кто получает две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них. На сегодняшний день в РФ такую надбавку получают около 2,5 миллиона человек, добавила Бессараб. Согласно мнению Социального фонда России, в результате изменения законодательства число получателей может удвоиться.



Напомним, с 1 октября этого года в России также запланировано повышение пенсионных выплат.

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#доплаты
#рф
В деле бывшего замглавы Минобороны РФ Иванова появились новые автомобили
29 сентября 2024, 04:58

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

У бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова появился новый автомобиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из регистрационных документов.
Речь идет о Cadillac Escalade образца 2021 года и раритетном автомобиле 1967 года выпуска.

В июне сообщалось, что в коллекции Иванова обнаружены роскошные автомобили. Бывшему заместителю министра обороны принадлежали внедорожник Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Class. Стоимость номерных знаков обоих автомобилей превысила 6 миллионов рублей.

До этого стало известно об особняке Иванова стоимостью 1 миллиард рублей в клубном дачном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Трехэтажное здание площадью 1 000 квадратных метров отделано дорогими высококачественными материалами.

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#минобороны рф
#уголовное дело
#суд
#автомобиль
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Российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Музыканту Котлярову* грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
29 сентября 2024, 03:45

Фото: istockphoto/ ToL_U4F

На лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* заведено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах.


В случае предъявления обвинения известному российскому музыканту грозит до пяти лет лишения свободы.

Котляров* был признан иностранным агентом в сентябре 2023 года. По данным Минюста России, вокалист открыто делал заявления в пользу Украины, а также участвовал в изготовлении сообщений и материалов создании агентов в интересах неограниченного круга лиц.

Ранее суд оштрафовал Котлярова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Котляров был признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

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* внесен Минюстом в реестр иноагентов
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#вс рф
#иноагенты
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В калининградской школе детям предложили учить узбекский язык из-за мигрантов
29 сентября 2024, 02:51

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Директор школы в Калининграде предложил детям изучать узбекский язык. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
Скандал разгорелся из-за того, что в одном классе было шесть детей-мигрантов, которые почти не говорили по-русски. Когда этот вопрос подняли на родительском собрании, директор школы сделала необычное предложение.

Мать одного из учеников объяснила, что слова директора были вырваны из контекста. По ее словам, он призвал родителей поставить себя на место мигрантов и понять, что им приходится труднее.

«Полушутя, она добавила, что детей мигрантов можно поддержать, выучив несколько слов на узбекском», – сказала родитель.

Телеканал «Царьград» утверждает, что мигранты якобы начали угрожать другим родителям. Более того, они даже предлагали недовольным найти для своих детей другую школу.

Ранее Министерство образования заявило, что соотношение детей мигрантов и местных учеников в российских школах оказалось выше, чем ожидалось. В ведомстве также подчеркнули, что в таких случаях необходимы учителя для оказания психологической и педагогической поддержки детям, а также дополнительные занятия по русскому языку.

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#мигранты
#школа
#учитель
#калининград
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День Веры, Надежды и Любови 30 сентября: Что нужно сделать, чтобы не плакать весь год?
30 сентября православные отметят День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
29 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / jk_light

30 сентября православная церковь отмечает день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Этот праздник имеет глубокие исторические корни и связан с множеством народных примет и традиций.
В материале «Радио 1» расскажем, что можно и нельзя делать 28 сентября.

Мученицы Вера, Надежда и Любовь и мать их София — история

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София жили в Риме во II веке. Во времена гонений на христиан император Адриан приказал привести их к себе. София и её дочери отказались отречься от христианской веры и были подвергнуты жестоким пыткам, однако они не сдались и остались верными своим убеждениям. В итоге все четверо были казнены.

С 777 года мощи святых мучениц хранились в Эльзасе в церкви Эшо. С того времени монастырь при церкви называли аббатством святой Софии. Деревня Эшо стала местом паломничества для множества верующих в Средние века.

Традиции на Веру, Надежду и Любовь

На Руси этот праздник имел особое значение. Считалось, что в этот день нужно соблюдать определённые традиции, чтобы привлечь удачу и благополучие.

Молитвы и обращения к святым. В этот день люди молятся святым мученицам Вере, Надежде, Любови и их матери Софии о защите и помощи.

Обряды очищения. Некоторые люди проводят обряды очищения дома и тела, чтобы избавиться от негативной энергии и привлечь благополучие.

Фото: istock / ipopba

Почитание семейных ценностей. Этот день также считается благоприятным для укрепления семейных уз и проведения времени с близкими.

Что можно делать 30 сентября

В этот день стоит заняться следующими делами:

В этот день принято готовить постные блюда из капусты, грибов, рыбы. Это символизирует отказ от мирских удовольствий и сосредоточение на духовном.

Считается, что посещение церкви в этот день поможет очистить душу и привлечь удачу.

В этот день принято помогать нуждающимся, чтобы привлечь к себе удачу и благополучие.

Согласно поверью, каждая женщина, девушка и девочка 30 сентября должна обязательно поплакать, чтобы потом весь год не реветь.

Фото: istock / Siarhei Khaletski

Что нельзя делать 30 сентября

В этот день нельзя охотиться и ловить рыбу, чтобы не побеспокоить лесных и водных духов.

Не рекомендуется начинать новые дела.

30 сентября важно избегать конфликтов и ссор, чтобы не привлекать негативную энергию.

Не стоит заниматься тяжелым трудом: На Руси верили, что тяжелый физический труд может принести неудачи и травмы.

Громкие вечеринки и праздники лучше перенести на другой день, чтобы не привлекать внимания злых духов.

В этот день не стоит посещать кладбища, так как считается, что души умерших могут беспокоить живых.

Стрижка и покраска волос могут привести к проблемам со здоровьем и удачей.

Вынос мусора в этот день может привести к финансовым потерям.

30 сентября лучше избегать использования острых предметов, чтобы не привлечь негативную энергию.

«Птичья костка» или Людмилин день 29 сентября: как укрепить здоровье и не лишиться денег
«Птичья костка» или Людмилин день 29 сентября: как укрепить здоровье и не лишиться денег

Приметы на 30 сентября

  • Если в этот день идёт дождь, то зима будет снежной и холодной.
  • На небе много звёзд — следующий год будет урожайным.
  • Если в этот день увидеть радугу, то это предвещает счастье и удачу.
  • На деревьях много листьев — зима будет долгой и суровой.
  • Если в этот день птица залетит в дом, то это предвещает скорую свадьбу или рождение ребёнка.

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Глава Одинцовского округа Иванов открыл детский сад №65 после капремонта
28 сентября 2024, 18:40

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов открыл детский сад №65 после капитального ремонта по президентской программе. В здании были заменены все инженерные системы, фасад, кровля, проведена внутренняя отделка и благоустроена прилегающая территория. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
Глава округа вместе с начальником Управления образования Ольгой Ткачевой, депутатом окружного Совета депутатов Ниной Гинтовой, воспитанниками дошкольного учреждения, их родителями и педагогами оценил обновленные групповые комнаты и спальни, пищеблок, учебные кабинеты, актовый и многофункциональный спортивный залы.

Также воспитателей поздравили с профессиональным праздником — Днём работников дошкольного образования. Коллектив детского сада №65 поблагодарили их за труд и терпение в воспитании юных жителей округа.

«Воспитатель — это волшебник, который помогает делать первые шаги нашим самым маленьким мечтателям в этом сложном, но очень интересном мире. Я хочу сердечно вас поблагодарить – за верность профессии, терпение, мудрость и творческий подход к каждому малышу. Спасибо вам большое за то, что вы делаете!», — отметил Иванов.
По словам главы округа, на прилегающей к учреждению территории были проведены комплексное благоустройство и озеленение. В процессе благоустройства садика было установлено одиннадцать прогулочных веранд, смонтировано игровое оборудование, теневые навесы и травмобезопасное покрытие.

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Иванов подчеркнул, что дошкольному учреждению практически 50 лет, однако благодаря проведенному капремонту, здание можно считать новым.

«Мы постарались сделать максимально комфортные условия для наших ребят. Здесь теперь есть уютные игровые комнаты, спальни, кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет. Тем самым приблизились к самым современным стандартам дошкольного образования», — сказал глава округа.

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Иванов заключил, что всего в детском саду будет порядка 240 детей — это 11 групп. По словам мамы воспитанницы старшей группы Ирины Мыльниковой, вернутся в обновленный и благоустроенный сад очень приятно.

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#детский сад
#одинцовский городской округ
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Звездные участники акции «Сохраним лес» высадили 25-миллионное дерево в Балашихе
28 сентября 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Московской области

Рок-музыканты, телерадиоведущие и популярные блогеры вместе с экоативистами, участниками движения «Экосистема» и корпоративными волонтерами РЖД высадили 25-миллионное дерево акции «Сохраним лес» в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
Отмечается, что участие в акции приняли лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, фронтмен группы «Конец фильма» Евгений Феклистов, телеведущая Юлия Барановская и блогер Мари Добро. Для ведущих «Нашего радио» участие в акции «Сохраним лес» стало уже традицией.

По словам музыканта Сергея Галанина, чем больше будет высажено деревьев, тем светлее станут души россиян.

«Приходите, посадите свой сеянец и внесите вклад в общее экологичное дело: найдите на сайте акции удобную для вас локацию и благоустраивайте пространство рядом с вами. Все же очень просто: нужно начинать с себя. И тогда будет всем добро, радость и здоровье», – отметил Галанин.
Юлия Барановская рассказала, что лес, который приехали восстанавливать участники акции, связан с теплыми воспоминаниями ее детских лет. Она подчеркнула, что рада принимать участие в этой акции.

Фото: пресс-служба Московской области

«Маленькой девочкой я видела, как лес после пожара начинает восстанавливаться, как раз такими же ростками, как мы сажаем сегодня. И поэтому мне приятно внести вклад в такое важное дело. Мои дети и мои внуки смогут ходить в этот лес так же, как когда-то ходила я», — сказала Юлия.
Блогер-миллионник Мари Добро приняла участие в этой акции впервые. Своим примером она хотела вдохновить огромную аудиторию на высадку деревьев.

Цель акции «Сохраним лес» — высадить по всей стране 70 млн деревьев. В Московской области помощь в организации акции оказали Комитет по лесному хозяйству Московской области, ГБУ «Мособллес», администрация г.о. Балашихи и ОАО «РЖД».

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#акции
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У Барвихинской СОШ обустроили разворотную площадку для школьных автобусов
28 сентября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Возле Барвихинской средней школы обустроили новую разворотную площадку для школьных автобусов и парковку для родителей учеников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Накануне соответствующая просьба была озвучена на встрече главы Одинцовского округа Андрея Иванова с родителями. Строительство объектов было начало в августе, а завершено к началу учебного года. Работы финансировались из внебюджетных источников. Иванов отметил, что разворотная площадка и парковка улучшили дорожную обстановку в поселке Барвиха.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

«В прошлом году на встрече с родителями учеников Барвихинской школы была озвучена просьба — обустроить разворотную площадку и стоянку школьных автобусов. Нашли подходящий по размерам участок и к 1 сентября выполнили задачу. Объекты строились за счет внебюджетных средств. Теперь здесь есть широкая платформа для посадки и высадки ребят, обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены знаки, смонтировано освещение», — рассказал Андрей Иванов.
Он пояснил, что теперь дорога в школу стала комфортнее и безопаснее, о чем и просили родители. Помимо этого, за счет внебюджетных средств оборудовали парковку на 30 машиномест для родителей школьников.

Таким образом, проезды между жилыми домами и прилегающие улицы, где в час-пик трудно найти место для ожидания, стали менее загружены.

Стоит отметить, что на школьных автобусах в Барвихинскую школу привозят около 300 учеников — это дети из отдаленных населенных пунктов. Задачей на перспективу, как уточнил Иванов, станет обустройство небольшой парковки для преподавателей.

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Бывшая девушка Хью Хефнера рассказала о полном экскрементов особняке Playboy
Девушка основателя Playboy Хью Хефнера назвала легендарный особняк грязным
28 сентября 2024, 16:12

Фото: iStock/bastan

Бывшая девушка основателя журнала Playboy Хью Хефнера Кендра Уилкинсон назвала его легендарный особняк грязным. Об она сообщила в подкасте The Kyle and Jackie O Show.
Уилкинсон поселилась в особняке Playboy в 18 лет. Она, как и остальные обитательницы дома, время от времени вступала с Хефнером в сексуальные отношения. Девушка прожила в знаменитом особняке пять лет и съехала оттуда, когда встретила будущего мужа.

По ее словам, этот опыт негативно сказался на психическом здоровье. Уилкинсон пояснила, что она пришла в этот дом за красивой жизнью и за несколько лет приняла участие в сотнях гламурных вечеринок.

Девушка подчеркнула, что не жалеет о прошедших бурных годах. При этом, она добавила, что в роскошном особняке Playboy было полно собачьих экскрементов.

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#девушка
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Глава Жуковского Аубакиров вручил именные стипендии школьникам
28 сентября 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Глава Жуковского Борис Аубакиров вручил именные стипендии жуковским школьникам, которые проявили выдающиеся способности в учебе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 2024 году стипендиями удостоены 30 одаренных ребят, а всего было подано 74 заявки. Дипломы стипендиатов вручались в трех номинациях – «Образование и наука», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство».

«С некоторыми из ребят мы уже неоднократно встречались: они прославляют наш город, участвуя и занимая первые места на соревнованиях и олимпиадах самого разного уровня. С теми, с кем сегодня мы только познакомились, уверен, мы еще встретимся и обязательно услышим об их достижениях. Все они – талантливые и неординарные юноши и девушки, которые еще только начали проявлять свои способности. Очень надеюсь, что в будущем они свяжут свою жизнь с Жуковским и пойдут работать на ниши городские предприятия», — заявил Аубакиров.
Он также пожелал всем стипендиатам успехов и удачи. Глава города добавил, что Жуковский гордится ими.

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