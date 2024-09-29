В Госдуме раскрыли, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году

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Инвалиды первой группы, а также пенсионеры старше 80 лет в следующем году получат надбавку к пенсии. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб.
По ее словам, размер прибавки составит 1,2 тысячи рублей. Парламентарий отметила, что надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии.
Отмечается, что тем, кто получает две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них. На сегодняшний день в РФ такую надбавку получают около 2,5 миллиона человек, добавила Бессараб. Согласно мнению Социального фонда России, в результате изменения законодательства число получателей может удвоиться.
Напомним, с 1 октября этого года в России также запланировано повышение пенсионных выплат.
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Отмечается, что тем, кто получает две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них. На сегодняшний день в РФ такую надбавку получают около 2,5 миллиона человек, добавила Бессараб. Согласно мнению Социального фонда России, в результате изменения законодательства число получателей может удвоиться.
Напомним, с 1 октября этого года в России также запланировано повышение пенсионных выплат.
Читайте также:
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Екатерина Коршунова