Пенсионерка из Алтайского края перевела деньги знакомому иностранцу из соцсетей
В Алтайском крае пенсионерка стала жертвой интернет-мошенника, с которым познакомилась через социальные сети. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное управление МВД.
64-летняя женщина начала переписку с мужчиной, представившимся врачом из Германии. Он сообщил, что работает в военном лагере в Палестине. Несмотря на, казалось бы, сложные условия, новый знакомый регулярно выходил на видеосвязь, присылал фотографии, включая снимки своего паспорта. Это убедило пенсионерку в его искренности, и она продолжила общение.
Через некоторое время собеседник стал намекать на необходимость оплаты связи, если женщина хочет продолжать видеозвонки. Позже он сообщил, что завершает миссию в Палестине, но не может получить доступ к своим финансам, поэтому попросил у россиянки 1000 долларов. Он уверял, что обязательно вернёт долг, ссылаясь на временные материальные трудности и даже клялся матерью.
Тогда женщина отказалась переводить деньги, однако спустя пару месяцев, в июне, всё же отправила ему 10 тысяч рублей после очередной просьбы о помощи. Кроме того, она попыталась оформить кредит в банке, но получила отказ.
После этого пострадавшая обратилась в полицию. В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело.
