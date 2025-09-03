Пенсионерка из Алтайского края перевела деньги знакомому иностранцу из соцсетей

03 сентября 2025, 22:58

Россиянка отдала деньги иностранцу, с которым познакомилась в интернете

Фото: Istock / spukkato

В Алтайском крае пенсионерка стала жертвой интернет-мошенника, с которым познакомилась через социальные сети. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное управление МВД.