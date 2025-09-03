В Екатеринбурге подросток перенёс инсульт и инфаркт в спортзале
В Екатеринбурге 17-летний подросток оказался в больнице после тренировки в спортзале на улице Профсоюзной. Об этом сообщает портал E1.
По словам брата молодого человека, всё случилось в раздевалке — юноше внезапно стало плохо. В спортивном комплексе, как утверждает родственник, не смогли оказать необходимую помощь. Позже врачи диагностировали у него инсульт и инфаркт.
Родственник подростка заявил, что в учреждении не было подготовленного персонала и отработанного порядка действий в таких ситуациях. По его словам, отсутствовал специалист, способный оказать первую помощь.
Молодого человека госпитализировали. Он пришёл в сознание, однако, как отмечает семья, пока испытывает трудности с речью, а также с письмом и формулированием мыслей. Врачи проводят обследование, чтобы выяснить, что именно стало причиной столь серьёзного сбоя в организме.
Известно, что подросток восемь лет занимался единоборствами, а в старших классах увлёкся тяжёлой атлетикой. Ранее проблем со здоровьем у него не наблюдалось.
Читайте также: