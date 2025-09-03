В Екатеринбурге подросток перенёс инсульт и инфаркт в спортзале

03 сентября 2025, 22:49

В Екатеринбурге 17-летний юноша перенёс инсульт в спортзале

Фото: Istock / PrathanChorruangsak

В Екатеринбурге 17-летний подросток оказался в больнице после тренировки в спортзале на улице Профсоюзной. Об этом сообщает портал E1.