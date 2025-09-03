Житель Подмосковья едва не взял кредит в 300 тысяч, чтобы танцевать с Булановой

03 сентября 2025, 21:26

Аферисты продавали места в подтанцовке Булановой за 300 тысяч рублей

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Житель подмосковного города Фрязино стал целью мошенников, которые предлагали возможность выступить в качестве танцора на концерте Татьяны Булановой за денежное вознаграждение. Соответствующее объявление было обнаружено им в интернете. Подробности приводит REGIONS.





Согласно предложению, за 300 тысяч рублей потенциальным участникам шоу обещали три занятия с хореографом, помощь в подборе костюма, доступ за кулисы и личную встречу с певицей. В объявлении уточнялось, что во время выступления человек будет находиться на сцене среди профессиональных танцоров.



Представители артистки опровергли причастность к данной рекламе.

«Мы такого объявления не давали, это 100% неправда. Будем разбираться, хочется узнать, кто этот мошенник, который публикует такие объявления», — сказал представитель Булановой.

