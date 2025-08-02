Пенсионерка из Новосибирска узнала о наследстве от москвича, с которым у неё был роман 50 лет назад
Пенсионерка из Новосибирска неожиданно узнала, что ей оставил наследство москвич, с которым у неё был роман 50 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Они познакомились на отдыхе ещё будучи студентами. Чувства были очень сильными, но родители настояли на разрыве.
Женщина вышла замуж, родила и воспитала детей. Она не подозревала, что возлюбленный всю жизнь помнил о ней.
В 2020 году мужчины не стало. Он завещал всё, что у него было – квартиру, дом, участок и накопления – своей юношеской любви. Однако о наследстве жительница Новосибирска узнала только сейчас, когда сроки вступления уже прошли и всё имущество перешло государству.
Теперь пенсионерка подаёт иск в Верховный суд, чтобы восстановить справедливость.
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