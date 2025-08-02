Пенсионерка из Новосибирска узнала о наследстве от москвича, с которым у неё был роман 50 лет назад

02 августа 2025, 22:17

Москвич оставил солидное наследство после курортного романа 50-летней давности

Фото: iStock/utah778

Пенсионерка из Новосибирска неожиданно узнала, что ей оставил наследство москвич, с которым у неё был роман 50 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».