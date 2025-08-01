В инциденте с избившей малыша жительницей Красногорска разберётся прокуратура
Красногорскую городскую прокуратуру заинтересовало противоправное поведение женщины в отношении малолетнего ребёнка. Все обстоятельства инцидента будут установлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«В ходе мониторинга соцсетей и средств массовой информации было выявлено видео, на котором женщина с силой бросает ребёнка в коляску и наносит ему несколько ударов по лицу. По предварительным данным, инцидент произошёл во дворе жилого комплекса в посёлке Ильинское-Усово городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.В ходе проверки надзорный орган установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению требований закона о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию ребёнка.
В отношении женщины начата доследственная проверка. По её результатам в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Странное поведение мамы сняли очевидцы. Соседи пишут, что перед этим ребёнок выбежал на дорогу. Сообщалось также, что героиня ролика — основательница и учредительницы Международного университета психологии и психотерапии.