На Бали задержаны россияне по делу о вымогательстве денег у иностранцев
На индонезийском острове Бали были задержаны двое россиян по делу о вымогательстве денег у иностранцев. Вместе с ними правоохранители арестовали сотрудников местной миграционной службы.
Как сообщает telegram-канал Shot, по данному делу проходит 27 случаев вымогательства средств. К преступлениям могут быть причастны 30-летний Юрий Виченко и 32-летний Илья Шкутов. Большинство пострадавших являются иностранными гражданами. Преступления были совершены с января по июль 2025 года.
Вместе с россиянами были арестованы двое сотрудников местной миграционной службы. Предварительно, Шкутов и Виченко искали потенциальных жертв, которых запугивали и иногда похищали сотрудники миграционки. Задержали фигурантов после нападения на гражданина Литвы.
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