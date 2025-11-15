Пенсионерка потеряла почти 3 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

15 ноября 2025, 16:20

Мошенники-работники криптобиржи обманули пенсионерку на 2,8 млн рублей

Фото: Istock / Caymia

Пенсионерка из Калининграда потеряла почти 3 миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщили в УМВД России по Калининградской области.