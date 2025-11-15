Достижения.рф

Пенсионерка потеряла почти 3 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Фото: Istock / Caymia

Пенсионерка из Калининграда потеряла почти 3 миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщили в УМВД России по Калининградской области.



60-летняя жительница города обратилась в полицию с рассказом о том, что ей поступило заманчивое предложение о дополнительном заработке на криптовалютной бирже.

Женщина решила вложить личные сбережения, надеясь на высокий доход. В течение десяти дней она регулярно переводила деньги, пока сбережения не закончились. После этого пенсионерка оформила кредит на 2 миллиона рублей, чтобы продолжить «инвестиции».

В итоге на счёт мошенников было переведено более 2,8 миллиона рублей. Лишь позже женщина поняла, что общалась с аферистами: обещанный доход оказался фикцией, а вернуть вложенные средства невозможно.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и начали поиск злоумышленников.

Софья Метелева

