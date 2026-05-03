Пенсионерка с гранатометом прошлась по улицам российского города

03 мая 2026, 18:44

Пенсионерка с муляжом базуки напугала жителей Североуральска

В Североуральске прохожие заметили пожилую женщину, которая несла гранатомет на плече. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».





На опубликованных кадрах видно, как пенсионерка вышла из дома с оружием и ходила по улице как ни в чем не бывало. Позднее выяснилось, что это муляж, который она несла в музей. Базука предназначалась для экспозиции.

«Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Базуку несла с ул. Молодежной. Это подарок для нашего музея. Действительно, до Ленина, 4а мне надо было идти через весь город. Тем более в выходной здание закрыто. Я пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот «футляр» в музей», — объяснила женщина по имени Галина в соцсетях.