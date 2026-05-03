Фанат ударил девушку по голове во время матча ЦСКА — «Зенит» в Москве
Агрессивный фанат избил незнакомку во время матча ЦСКА — «Зенит» на московском стадионе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео инцидента.
По данным телеканала, болельщик настолько расстроился после забитого гола в ворота любимой команды, что начал вести себя неадекватно. Конфликт стремительно набирал обороты.
Пострадавшая рассказала, что мужчина на заднем ряду поднялся, после чего стал оскорблять ее и ее брата. В какой-то момент он не выдержал накала эмоций и ударил девушку по голове.
По окончании матча она отправилась в отдел полиции, чтобы написать заявление. Сейчас там проводят проверку.
