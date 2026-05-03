Российская семья с незрячими детьми жалуется на издевки соседей на Урале
В Верхней Пышме Свердловской области семья, воспитывающая двоих незрячих детей, столкнулась с систематическими препятствиями со стороны соседей. По словам матери, которые она опубликовала 3 мая в Instagram*, жильцы намеренно загромождают общий коридор вещами у дверей квартиры, создавая опасные условия для передвижения слепых людей.
Конфликт перерос в физическую агрессию. Однажды вечером отец семейства вышел на лестничную клетку после того, как дети проснулись от криков и нецензурной брани из соседней квартиры. Там мужчину вытолкали к лифтам, где нет камер видеонаблюдения, и жестоко избили. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести, материалы передали в суд.
Однако пострадавшие выражают несогласие с решением следствия. Одного из предполагаемых участников нападения не включили в число обвиняемых.
Семья обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности всех причастных. В настоящий момент проводится дополнительная проверка.
*Запрещен в РФ